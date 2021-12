Utilidade pública: Após troca de peça, sistema do Depasa funciona completamente em Sena

Na tarde de segunda-feira (6), o sistema de distribuição de água do Depasa de Sena Madureira voltou a funcionar já que se encontrava parado desde a tarde de ontem.

De acordo com o irmão João Rodrigues, representante do Depasa em Sena, aconteceu o problema em uma peça implantada na captação de água do rio Iaco. “Tão logo houve o problema, comunicamos aos nossos Diretores em Rio Branco e graças a Deus todas as providências foram tomadas. Felizmente, o sistema já entrou em operação”, salientou.

Nesta segunda-feira, a distribuição do líquido precioso deverá ser feita para os seguintes locais: Eugênio Areal, Rosa Gonçalves, Canizio Brasil, Jorge Alves Junior, Ana Vieira, Nenê das Neves e Loteamento dos Carneiros.

Nesta terça-feira (7) segue o calendário normalmente.