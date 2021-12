Veja como ajudar as vítimas afetadas pelas fortes chuvas na Bahia

Prefeituras de cidades na Bahia tiveram a iniciativa de criar campanhas de arrecadação em prol das famílias atingidas pelas fortes chuvas no estado. Entre elas estão Mutuípe, Itambé, Itabuna e Jequié.

A prefeitura de Mutuípe criou uma campanha para arrecadar alimentos, colchões, roupas e cobertores. As doações poderão ser realizadas na escola Lídio Santos. Em Itambé, a prefeitura também divulgou locais onde as doações serão recolhidas.

A cidade de Itabuna, localizada no sul da região, conta com doações feitas através de transferência bancária.

Em Jequié, no Sudoeste da Bahia, muitas famílias ficaram desabrigadas. A população que deseja ajudar com doações de cobertores, colchões, roupas, materiais de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis e água mineral podem ir até a Casa da Cultura Pacífico Ribeiro, na Rua Jerônimo Sodré, Centro, em frente ao Jequié Tênis Clube.

A Prefeitura de Santa Cruz da Vitória pediu, nas redes sociais, doações de mantimentos, colchões e lençóis.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), por sua vez, arrecada fundos para distribuir por todo o estado, e as doações serão recolhidas em todos os quartéis.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também tem se mobilizado em arrecadações para as vítimas das chuvas. Alimentos não perecíveis, água mineral e produtos de higiene e limpeza devem ser entregues na sede do órgão a partir desta segunda-feira (27/12).