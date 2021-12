Vice-governador é internado às pressas para cirurgia de emergência em UTI do Hospital Santa Juliana

Menos de quinze dias depois de ter feito uma cirurgia bariátrica para a redução do estômago, o vice-governador Wherles Rocha (PSL), de 53 anos, deu entrada numa UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Santa Juliana, na Capital, para uma cirurgia de emergência por complicações na vesícula. No início do mês, outro político acreano, o deputado estadual Wendy Lima (PSL), passou por problema parecido e precisou ser retirado do Acre em UTI no ar para um hospital de Goiânia, no qual vem melhorando e já teria sido inclusive extubado e estaria conversando, informam seus familiares em Rio Branco, entre eles o presidente da Câmara Municipal, vereador N. Lima (PP), que é seu pai.

Quanto a Major Rocha, consta que ele fez a mesma cirurgia mas não se resguardou o suficiente. Contrariando as orientações médicas, ele continuava trabalhando como se cirurgiado não estivesse, informou uma pessoa ligada ao vice-governador. Nos últimos dias, as atividades do vice se intensificaram por causa das denúncias envolvendo o governador Gladson Cameli, na chamada Operação Ptolomeu, da Polícia Federal, na qual Rocha é o principal informante e interessado, já que caso o governador seja afastado, ele assumiria o Governo.

De acordo com informações de pessoas próximas ao vice-governador, após a cirurgia para redução de estômago, ele começou a apresentar um quadro de infecção na vesícula. Por conta disso, precisou fazer uma cirurgia de emergência, num caso em que a ciência médica qualifica de quadro de hipotensão, que requer transfusão de sangue.

O Hospital está precisando de sangue para assistir ao vice-governador. Consta que militares ligado a ele, que é Major aposentado da Polícia Militar, além de amigos e familiares estão indo ao banco de sangue do Hemoacre para a doação em nome do vice-governador.