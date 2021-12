Vídeo: Ivete Sangalo incentiva coro contra Jair Bolsonaro

Durante show em Natal, no Rio Grande do Norte, a cantora dançou enquanto os fãs presentes no show hostilizavam o Presidente da República

Depois, Ivete comenta que Bolsonaro “vai acabar escutando [os gritos] de tão alto que foi” e recebe aplausos dos presentes no local. Esta não é a primeira manifestação recente do público contra o Presidente da República.

A cantora, por vezes criticada por não se posicionar politicamente, aparece dançando durante os gritos de “Ei Bolsonaro, vai tomar no cu”. Em certo momento, ela incentiva os fãs a gritarem mais alto com provocações como “Não ouvi” e “Está baixinho”.

O nome de Ivete Sangalo está bombando nas redes sociais após a cantora incentivar o público a gritar contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante um show realizado em Natal, no Rio Grande do Norte, na noite da última quarta-feira (29/12).

