Wanessa se pronuncia sobre comparações com Sandy: “Isso me machucava”

Nos episódios, ela falou sobre o início da carreira e revelou: “Quando fui fazer meu primeiro show, estava com muito medo. Tinha certeza que ia ser um sucesso, e a primeira música estourou. Eu aprendi fazendo, cometi muitos erros, foi muito rápido. Meu pai tinha esse poder de me colocar nos programas”, prosseguiu.

“Mas eu não tinha essa qualidade técnica, e, muitas das vezes, derrapava. Foi aí que surgiram: ‘Wanessa não canta…’. Isso me afetava, me afetou mais do que eu podia imaginar”, lamentou.