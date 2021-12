Zé Felipe é diagnosticado com pneumonia viral

Zé Felipe foi diagnosticado com pneumonia viral. Antes, o artista havia sido diagnosticado com amigdalite aguda e até cancelou um show que realizaria no Espírito Santo.

“Ontem quando eu comecei a passar mal a gente fez um tanto de teste e exame aqui e estou com pneumonia viral. Agora é cuidar, tomar os remédios para em breve estar bom logo e voltar [aos palcos]”, contou o cantor nos Stories do Instagram.

Zé Felipe está isolado com a mulher Virgínia Fonseca. No Instagram, eles lamentaram a saudade da filha Maria Alice, de 6 meses, que está sob os cuidados dos avós.