3 jogadores brasileiros que perderam tudo: conheça quem são eles

A carreira de um jogador de futebol geralmente é marcada por sucesso e dinheiro que atrai muitos interessados. Porém, nem todos eles conseguem lidar com tanto dinheiro na conta e as tentações que a fama proporciona. Hoje (03/01), confira casos de jogadores que perderam tudo.

É fato que nem todos os jogadores de futebol conseguem atingir o ápice do esporte ou conquistar grandes salários que são os desejos de qualquer atleta em início de carreira.

Porém, o futebol tem movimentado cada vez mais dinheiro nos últimos anos, com valores altos sendo pagos mesmo em divisões inferiores, sobretudo quando comparamos com salários de profissões “comuns”.

Alguns desses atletas simplesmente não conseguem lidar com os próprios ganhos e acabam perdendo tudo o que conquistaram, mesmo por diferentes motivos. Confira hoje.

5 jogadores que perderam tudo o que ganharam na carreira

Jobson

Quem não lembra da história do atacante Jobson? Inicialmente destaque no Brasiliense, e com passagem pelo futebol asiático, o atacante ganhou fama e renome no cenário nacional com a camisa do Botafogo.

Porém, após alcançar tanto sucesso e conquistar seu maior contrato até então, o jogador se envolveu em inúmeros casos polêmicos, incluindo doping por uso de drogas, até mesmo frequentando a prisão por um ano.

Além de cumprir suspensão no Brasil, foi atuar na Arabia Saudita e lá também polemizou ao recusar fazer exame antidoping. Hoje, longe dos grandes contratos, vai atuar no Sete de Setembro-PE.

Clodoaldo

Ex-atacante famoso por uma passagem de sucesso no Fortaleza, Clodoaldo fez sua carreira durante o início da década de 2000, sendo reconhecido como um artilheiro e um dos maiores jogadores da história do clube cearense.

Entretanto, ele é um exemplo de atleta que exagerou nas festas e nos gastos ao longo da carreira, acumulando dívidas que, inclusive, o fizeram ir para a cadeia após a aposentadoria. Na época, ele foi preso por pensão alimentícia atrasada e foi solto após amigos fazerem uma “vaquinha” para pagar o débito do ex-jogador.

Marcelinho Paraíba

Famoso por iniciar os anos 2000 como destaque pelo Grêmio, Marcelinho Paraíba jogou por um longo período no futebol alemão, chegou à Seleção Brasileira e passou pelo São Paulo.

Como se pode imaginar, acumulou uma fortuna ao longo da carreira. Porém, ao mesmo tempo, acabava por “torrar” o dinheiro que acumulava com festas com altos valores e até por custear moradia de amigos na Alemanha. Segundo ele, chegou a bancar 16 pessoas.

Aos 46 anos, ele vinha sendo técnico de futebol, mas recentemente assinou com o Oeirense para jogar o Campeonato Estadual do Piauí em 2022.