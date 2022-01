Acreano sofre golpe de suposta empresa de vendas de passagens aéreas pelo WhatsApp

Com as facilitações de vendas pela internet, muitas pessoas têm caído em golpes online de diversas maneiras, seja por pessoas que se passam por conhecidos ou formas de vendas e oferta de produtos. Nesta quinta-feira (12), o acreano Leonardo Araújo sofreu um golpe de uma suposta empresa de venda de passagens aéreas através do WhatsApp.

Com um prejuízo no valor de R$700,00, Leonardo manteve uma conversa com uma pessoa que se passava por um funcionário dessa empresa através do WhatsApp. Segundo Leonardo, por volta das 14h a conversa iniciou e após troca de informações pensou em desistir da compra por achar que se tratava de um golpe, mas o suposto funcionário informou que a empresa daria garantia à compra, e prosseguiu.

“Eu percebi que era um golpe quando me bloquearam no WhatsApp, então eu entrei no site e não tinha meu nome e também não chegou nada no meu e-mail, então fiz um boletim de ocorrência. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo”, conta Leonardo.

De acordo com o acreano, além do dinheiro, ele também perdeu uma oportunidade de emprego no lugar de destino da passagem que teria comprado, a cidade de Florianópolis. “Eu estava indo morar com meu irmão, ele tinha conseguido um trabalho para mim lá. Eu precisava estar na cidade dia 28”, conta.

Com o boletim de ocorrência, Leonardo aguarda as investigações da polícia e até o momento o dinheiro não foi recuperado.