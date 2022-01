ADAPS anuncia 4.652 vagas em seleção para o Programa Médicos pelo Brasil

No Anexo I do edital é possível conferir a lista completa com todos os municípios com vagas em disputa.

Detalhes sobre a inscrição no processo seletivo ADAPS

As inscrições para o processo seletivo ADAPS serão realizadas entre as 10h do dia 10 de janeiro e às 23h do dia 06 de fevereiro de 2022, somente via internet, pelo no site do IBFC.

Ao preencher o cadastro o candidato deverá optar pelo cargo, por até três municípios de uma mesma macrorregião para ser lotado e escolher a cidade para realizar a prova.

A inscrição será confirmada com o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 53,00.

A isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada pelos candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes situações:

Pertencer à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico do Governo Federal e possuir renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo nacional;

For doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Avaliação dos candidatos

A avaliação dos candidatos se dará por meio de prova objetiva, a ser aplicada a ambos os cargos, e por prova de títulos, exclusiva para Tutor Médico.