Após assumir com quem está namorando, Ana Paula Araújo expõe encontro com mulher: “A felicidade dela”

Ana Paula Araújo estava nos estúdios Globo para começar o ano com o pé direito. No comando do Jornal Nacional, ela usou as redes sociais para comemorar o ano novo e disse que deseja um ano próspero.

“Começoooou! Que venha um ano novo com mais saúde e paz para todos nós, precisamos! Feliz 2022!”, disse Ana Paula Araújo. nos stories, ela mostrou que estava bem acompanhada de amiga do jornalismo, que também estava batendo ponto com ela.

“Fez questão de fazer o primeiro dia do ano comigo. Olha a cara de felicidade dela”, brincou a Katyn Miranda. “Quem vocês acham que perseguem quem?”, respondeu Ana Paula Araújo com bom humor.

DECLARAÇÃO PARA AMADO

Ana Paula Araújo segue a risca quando o assunto é expor sua vida pessoal. Sendo assim, a âncora do Bom Dia Brasil surpreendeu ao se declarar para o namorado e assumir seu amor de forma genuína.

No Instagram, ela comemorou o aniversário do bonitão e deixou todo seu carinho. “Feliz aniversário, meu amor ❤️ Que você tenha sempre muita saúde, paz, diversão, sonhos realizados e o que mais você desejar. Te amo, @pedrofcorrea”, disse Ana Paula na legenda.

Claro que fãs e amigos de TV Globo amaram e fizeram questão de comentar. “Parabéns!!!! Menino de ouro esse Pedro”, comentou Márcio Gomes. “Viva o amor de vocês!!!! Que o melhor esteja por vir! Feliz aniversário”, comentou Carol Barcellos. “Vcs formam um casal lindo! Parabéns pra ele”, comentou Flávia Freire.

Apesar de ter mostrado a declaração para o bonitão, quando o assunto é exposição, Ana Paula Araújo prefere se preservar. É uma lei dentro da TV Globo que os jornalista não entrem em polêmicas nas redes sociais. Não são impedidos de se exporem, mas, o máximo cuidado é necessário.