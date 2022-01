Após demissão da Globo, Angélica pisa e dá notícia que ninguém esperava: ‘Chegamos’

A ex-apresentadora da rede Globo, Angélica é cofundadora da plataforma Mina, espaço que, a partir desta terça-feira (11), reunirá conteúdos e produtos voltados ao bem-estar. Uma das primeiras entrevistadas da plataforma será a filósofa Djamila Ribeiro. Um time de colunistas, composto por nomes como Preta Gil, a arquiteta e apresentadora do GNT Stephanie Ribeiro, a produtora cultural Dandara Pagu, e a própria Angélica revezará a respeito dos mais diferentes temas, em cinco editorias: Seu Corpo, Suas Emoções, Seus Relacionamentos, Seu Trabalho e Nosso Mundo.

“Queremos ajudar as pessoas a se descobrirem e a se reinventarem, oferecendo informação de qualidade”, diz o presidente e cofundador da Mina, Fernando Luna, que ocupou cargos de direção na Globo e nas editoras Trip e Abril.

O principal objetivo da plataforma cofundada por Angélica é ajudar a popularizar ações que contribuam para o bem-estar através de dicas, conteúdos e produtos de forma direta e com dicas práticas. A partir do mês de fevereiro, a empresa já deve começar a comercializar produtos de beleza, itens para casa, chás e sexcare, além de promover cursos on-line a respeito do bem-estar.

Vale ressaltar que o primeiro programa da ex-contratada da Globo, Jornada Astral teve sua estreia no dia 21 de dezembro na plataforma de streaming HBO Max. A comunicadora tem ao seu lado o influenciador Vitor diCastro e a astróloga Paula Pires. A nova produção da nova produção Max Originals conta com 12 episódios.

Em cada episódio, o público mergulhará na intimidade de duas celebridades diferentes que compartilham o mesmo signo solar. Enquanto conversam com os apresentadores, os convidados são encaminhados a três cabines astrais, que representam passado, presente e futuro. Entre os convidados do programa apresentado por Angélica estão a cantora Preta Gil e o ator Ricardo Tozzi, representantes do signo de leão, Luiz Fernando Guimarães e Eliana, sagitarianos, Xuxa, ariana, entre outros.