BBB22: Naiara não se segura, coloca Arthur Aguiar contra a parede e joga na cara traições: “Quem ama, trai?”

A cantora Naiara Azevedo, e seu colega de confinamento do BBB22, Arthur Aguiar, tiveram uma conversa um pouco constrangedora, para o rapaz. Em suma, não é segredo pra ninguém que ele traiu sua esposa, Maíra Cardi, pelo menos 16 vezes. Desse modo, a sertaneja acabou fazendo perguntas sobre o assunto, durante um bate-papo no jardim.

Em primeiro momento, Naiara e Arthur estavam falando sobre segundas chances na vida amorosa. No entanto, a pauta chegou após Azevedo relembrar sua discussão com Lina, por conta da reação de Natália ao ver Lucas e Eslovênia se beijando. Sendo assim, a morena do BBB22, decidiu questionar. “Você acredita que quem ama trai?”.

Arthur Aguiar, sem fugir da pergunta, confirmou. “Sim, porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra”. Com isso, Naiara Azevedo, seguiu fazendo perguntas para o participante do BBB22.

“Você acha que quando você traiu ela, você a amava da mesma forma que você ama hoje?”. Em seguida, as câmeras do pay-per-view mudaram de ambiente. Em consequência disso, o público não conseguiu mais ouvir a conversa dos participantes do BBB22.

Mas, antes disso, durante o almoço, Naiara e Linn estavam na cozinha, quando a sertaneja resolveu cantar a faixa “50 por Centro”, o dueto com Marília Mendonça. “Se eu olhei para alguém na rua / Se outra mão me deixou toda nua / 50% a culpa é minha / 50% a culpa é sua / Porque um mal amado quando vê uma cerca, pula”, diz o trecho.

Arthur Aguiar, por sua vez, estava na cozinha, e ficou visivelmente um pouco desconfortável. No entanto, aproveitou para elogiar a canção da colega de BBB22.

BBB22: Arthur Aguiar vira meme por causa de Maíra Cardi

Maíra Cardi tem repercutido na web após reclamar de Arthur Aguiar comer pão no BBB22. Dessa maneira, a web, que não deixa barato, começou a fazer meme com a situação.

“Acho que o Arthur fingiu que traiu a Maíra e na verdade só foi comer pão”, disse um. “A cada Story dela eu consigo entender as traições dele”, afirmou outra.