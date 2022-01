Carlos Alberto bate o pé, demite estrela da Praça e quebra-pau toma conta do SBT: “Covardia”

Carlos Alberto de Nóbrega é um dos maiores humoristas do Brasil, ele já está no ar há 4 décadas, o apresentador de A Praça é Nossa já protagonizou algumas brigas com os contratados de seu programa do SBT.

Desse modo, um dos maiores barracos envolvendo o humorista veio à tona novamente após a morte de Ivanildo Gomes, mais conhecido por Batoré.

Mas, a saída de Batoré teve uma grande confusão nos bastidores da emissora de Silvio Santos, já que o próprio humorista revelou que Carlos Alberto havia pedido sua demissão.

“Eu perguntei para a diretora na época se o Carlos Alberto sabia e ela disse: ‘foi ele que colocou seu nome’. Quando fui falar com ele, ele só abaixou a cabeça. Não discuti nem nada, até porque tenho um respeito muito grande por ele, faz parte da minha história, mas ficamos 13 anos sem nos falar porque achei covardia. Eu pontuava bem no Ibope, era um personagem de primeira linha“, dessa forma, revelou Ivanildo ao programa Luciana By Nigth, da RedeTV! em 2018.

Mesmo após tantas mágoas e de terem ficado muito tempo sem se falarem, Batoré e o apresentador se reconciliaram: “Se ele tivesse me falado, eu teria entendido. Depois fizemos as pazes e vira e mexe a gente se fala, torço muito por ele”, disse o humorista.

CARLOS ALBERTO DE NÓBREGA USA AS REDES SOCIAIS PARA FALAR DE BATORÉ

Além disso, em 2020, Carlos Alberto usou sua conta do Instagram para demonstrar todo seu carinho e admiração pelo ex-colega, esquecendo as desavenças do passado.