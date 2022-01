Coluna da Márcia traz acreanos curtindo férias pelo Brasil e aniversariantes da semana; confira

Advogada Marina Lavocat Ernesto que passa férias na cidade maravilhosa em tarde de muita resenha com a amiga de longas datas, Debora Linhares.

A Capital Manauara foi o lugar escolhido para as festas de fim de ano da psicóloga Karinne Correia Wanderlei. Na foto Karinne com a mãe, Nazaré Cameli e a filha Maria que aproveitam para visitar pontos turísticos de Manaus.

É BIG!

Vivas de felicidades para o aniversariante da quarta, 5, auditor fiscal, Breno Caetano. Vivas, Vivas!

MERCI

À presidente do Colégio de Procuradores de Justiça do MPE-AC, para a sessão solene de posse dos Procuradores de Justiça, Danilo Lovisaro, no cargo de procurador-geral de Justiça, Álvaro Pereira, no cargo de corregedor-geral e demais membros do Conselho Superior, Carlos Maia, Cosmo Souza e Kátia Rejane Rodrigues, que acontece no próximo dia 24. Parabéns à todos e sucesso.

Mercedes Lavocat Barbosa com a nora Fernanda Teixeira, celebrando juntos a chegada de 2022.

A grande Big Apple, uma das cidades mais bem preparadas para receber visitantes no mundo, em todas as estações do ano, foi a escolhida por Sidilene Mesquita para suas férias em família.

Médica Simone Cruz Chaves com a amiga Verônica Dantas Tinôco.

MANGÁS JAPONESES

Que bacana! Mais de 700 unidades de mangás, doados à nossa Biblioteca Pública, irão atualizar o acervo de histórias em quadrinhos (HQs) e mangás da biblioteca.

*A doação é fruto do Programa de Doação de Livros da Fundação Japão, através da Fundação de Cultura Elias Mansour. Show de bola!

Em clima love story Socorro Poersche e Ezimar Júnior.

HAPPY BIRTHDAY

A Dito Saturnino, soprando velinhas nesta quinta, 6, ao lado de sua comadre Mabel Cristina e do afilhado Pedro.

À administradora Cleyci Ferreira, que dia 5, completou mais uma volta ao redor do sol. Felicidades mil!

Ao pecuarista Wilson Isquierdo, aniversariante do dia 4, que em Mato Grosso, sua terra natal, celebrou a data ao lado da esposa Eva.

À acadêmica de medicina Melissa Dene, que dia 6, no Rio de Janeiro, brindou seus 18 anos ao lado de sua mãe, Debóra Dene Andretti.

NUBANK

Considerado nos últimos anos, um dos mais cobiçados, o banco Nubank, 100% digital, abriu vagas para emprego no Brasil para diversas áreas, oferecendo vários benefícios. E, as inscrições para as vagas são feitas on-line.

TRIP

Os amigos Luis Meireles e Henrique Jorge, aproveitando o melhor de Florianópolis.

Belo click da família Vidon na virada de ano.