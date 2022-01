Com Bocalom, senadora Mailza participa da entrega de usina de asfalto para Rio Branco

A senadora Mailza participou na manhã desta terça-feira, 11, junto com o prefeito Bocalom, ambos Progressistas-Ac, da entrega de uma nova usina de asfalto e de um rolo compressor para a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB). Estavam presentes o senador Sergio Petecão (PSD) vereadores, secretários municipais, lideranças comunitárias e políticas. O equipamento tem capacidade para produzir até 100 toneladas-horas de massa asfáltica.

Mailza ressaltou a importância do maquinário para o desenvolvimento do município e melhorias do trabalho. “Essa é a realização de um sonho de tanta gente que quer se ver livre da lama e da poeira. Com esse equipamento na nossa capital será possível a realização várias obras como: pavimentação asfáltica e recuperação e manutenção de ruas e avenidas, gerando economia e agilidade nos serviços realizados. Essa é gestão do Bocalom, que viabiliza ações para a melhoria da qualidade de vida da população dos bairros”, destacou.

“A usina é nova, vai produzir insumos suficientes para fazer o asfaltamento e tapa buracos na nossa cidade. Tem muito trabalho a ser feito, são mais 3.300 ruas e a gente precisa resolver o problema de todas elas. Além disso, com a instalação da usina, a prefeitura terá economia nos cofres públicos. Nossa missão é promover cada vez mais qualidade de vida e bem-estar para a população”, disse Bocalom.

O prefeito ressaltou ainda que com as emendas já destinadas pela bancada federal em 2022, serão compradas mais 84 máquinas até agosto deste ano.

Mais cedo, Mailza esteve no encerramento do projeto Plantando Com os Curumins, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O objetivo é incentivar a educação ambiental com a implantação de jardins e plantios de árvores.

Fotos: Assessoria