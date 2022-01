Como colocar o link do WhatsApp no perfil do Instagram?

O WhatsApp permite que o usuário crie links que o direcionam diretamente para uma conversa sem que seja necessário adicionar o link na agenda.

Essa é uma técnica simples de ser feita, mas que pode ajudar muito sobretudo quem trabalha com atendimento ao público. Veja aqui como colocar link do WhatsApp no perfil do Instagram.

Antes de efetivamente ver como colocar o link diretamente na sua conta do Instagram, veja como transformar o seu número em um link para facilitar o atendimento do seu cliente.

Hoje buscamos praticamente tudo na internet. Essa já é a nossa realidade e muitos profissionais dos mais diferentes segmentos estão utilizando o WhatsApp para agilizar o atendimento de seu cliente

O que é algo bom, mas tem suas desvantagens. Muitos clientes não gostariam de adicionar um contato à sua agenda apenas para consultar o preço de um serviço ou o prazo de entrega.

Vale ressaltar que existem pessoas que trabalham divulgando infoprodutos online em troca de comissão e utilizam o whatsapp para realizar suas vendas. A partir daí, uma das dúvidas mais comuns de quem está iniciando nessa área é saber como utilizar o número do whatsapp no perfil do instagram.

Para resolver o problema é possível transformar o seu número em um link que pode ser adicionado em suas redes sociais.

O processo é simples e você não precisará depois criar o link ou realizar qualquer tipo de alteração, ele é um link permanente que somente precisará de revisão caso você troque de número de telefone.

Transformando seu número em link

O processo mais simples para transformar o seu número em um link consiste em alterar o seguinte link: https://api.whatsapp.com/send?phone=SeuNumero

Substitua o “seu número” pelo seu telefone com o DDI do Brasil, o cinquenta e cinco, seguido do DDD da sua localidade e o seu número de telefone.

Feito isso é hora de colocar o seu número no Instagram para que seja possível que o cliente seja redirecionado para conversar diretamente com você ao clicar nele.

Como colocar o link do WhatsApp no perfil do Instagram?

Agora que você já tem o link do seu número, é hora de colocá-lo em sua conta do Instagram. Para isso, acesse a sua conta, tanto pelo aplicativo quanto pelo site. No seu perfil clique em Editar Perfil. Você será redirecionado para uma nova tela onde há informações sobre a sua conta.

O link do chat do WhatsApp deve ser colado na seção site. Caso você coloque na Bio ele não será um link que pode ser clicado. Ao colar o link no site basta rolar a tela até o final e clicar em enviar.

Agora já é possível que quem visite o seu perfil no Instagram tenha acesso ao link que você acabou de configurar.

Quem clicar no link será direcionado automaticamente para o aplicativo em uma conversa com você. No caso do acesso pelo aplicativo do Instagram, o link abrirá o aplicativo do WhatsApp caso o usuário o tenha instalado em seu aparelho.

No caso do site, ao clicar no link o WhatsApp Web será aberto e já é possível solicitar informações sobre o trabalho que você oferece ou realiza.

Informação adicional

Também se faz possível criar um link para o seu WhatsApp através de plataformas terceirizadas. Como é o caso do site Convertte. A plataforma é segura, mas o processo é mais longo uma vez que é necessário um breve cadastro para a criação do link.

E, aí, curtiu? Em breve traremos mais dicas como essas, fique ligado!