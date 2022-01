Transferir título de eleitor e mudar local de votação pela Internet é um procedimento necessário para quem trocou de cidade após as últimas eleições. A mudança de domicílio eleitoral é feita através do Título Net, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (T SE ). A ferramenta, que também permite tirar um novo título de eleitor , pode ser utilizada para alterar o local de votação entre dois estados ou dentro da mesma unidade federativa. Neste ano, os brasileiros têm até 4 de maio para solicitar a troca a tempo das Eleições 2022.

Antes de iniciar o procedimento, é importante digitalizar ou tirar foto — frente e verso — de um documento oficial de identidade com foto, como RG ou CNH; comprovante de residência recente com, no mínimo, três meses no novo endereço; comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral, caso haja débitos; e comprovante de quitação do serviço militar, caso a solicitação seja feita por pessoas do sexo masculino entre 18 e 45 anos. Também é necessário fazer uma selfie segurando o documento de identificação ao lado do seu rosto. Confira, a seguir, como transferir título de eleitor e mudar local de votação pela Internet.

Tutorial ensina como mudar local de votação pela Internet com ferramenta online do TSE — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Como transferir título de eleitor e mudar local de votação pela Internet

Passo 1. Para transferir título de eleitor e mudar local de votação pela Internet, acesse o Título Net (cad-app-titulonet.tse.jus.br/titulonet/novoRequerimento). Em seguida, selecione o estado para onde você quer mudar seu domicílio eleitoral e pressione o botão “Próximo”;

Tela inicial do aplicativo Título Net, do Tribunal Superior Eleitor — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. O sistema para transferência de título eleitoral irá exibir informações a respeito do processo de solicitação. Leia e clique em “Próximo”;

Informações sobre novo requerimento no Título Net — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Na janela “Identificação”, clique no campo “Título de eleitor” e selecione a opção adequada (tenho e sei o número; tenho e não sei o número; não tenho; ou tenho, mas os dados não conferem). Preencha os campos número do título, nome completo, data de nascimento, e nome do pai e mãe, quando houver no registro de nascimento. Clique em “Próximo”;

Formulário com informações de identificação do eleitor no Título Net — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. Em “Requerimento – Dados Pessoais”, escolha marcar ou não “Deseja incluir o nome social?”, conforme sua necessidade. Depois, informe o tipo de documento de identidade que deseja anexar, indicando seu número e órgão expedidor. Inclua informações como CPF, gênero, estado civil, UF e município de nascimento, grau de instrução, grau de instrução e ocupação principal. Também informe se possui gêmeo idêntico, se deseja ser mesário e se possui alguma deficiência (descrevendo-a, se for o caso), além do seu endereço de e-mail. Desça a tela para baixo;

Primeira parte do formulário de informações pessoais do Título Net — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 5. Na seção “Documentos”, clique no botão “Selecionar o arquivo” ao lado dos respectivos campos para anexar imagens — frente e verso do documento de identidade —, selfie segurando o documento, comprovante de residência e certificado de quitação do serviço militar, caso seja aplicável. Com tudo anexado, pressione o botão “Próximo”;

Envio de documentos digitalizados para o TSE pelo aplicativo Título Net — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 6. Adicione informações do local para onde você quer realizar a transferência do título de eleitor. Preencha os campos CEP, UF, município, bairro, endereço, número, complemento (se houver), número de telefone (de preferência com WhatsApp) e tempo de habitação no município eleitoral. Feito isso, aperte o botão “Próximo”;

Informações do novo município eleitoral para mudança de local de votação — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 7. A próxima janela é a de escolha do local de votação. O Título Net vai sugerir locais próximos ao endereço de residência. Selecione o preferido e clique em “Próximo”;

Seleção do local de votação pela plataforma online Título Net — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 8. Verifique se suas informações pessoais estão corretas. Caso estejam, aperte o botão “Confirmar”;

Confirmação do pedido de transferência do título de eleitor online — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 9. Anote o número do protocolo para conferir o resultado do pedido de transferência de título eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do seu estado posteriormente. Clique em “Finalizar” para terminar o processo.

Fim do procedimento de como transferir título de eleitor pela Internet — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Pronto. Utilize as dicas para saber como transferir título de eleitor e mudar local de votação pela Internet.