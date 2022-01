Eliezer ri sem “barulho de porco” no BBB22 e web suspeita: “Era fake?”

O designer Eliezer chamou a atenção dos fãs do BBB22 assim que entrou no reality. Isso porque o brother apresentou sua risada com “barulho de porco” e avisou que o sorriso diferente lhe acompanhava desde criança. O apresentador Tadeu Schmidt conversou com o participante sobre o assunto e um vídeo do susto que Tiago Abravanel tomou com a gargalhada do carioca viralizou nas redes sociais.

Nos últimos dias, contudo, o barulho na risada de Eli desapareceu e o integrante passou a sorrir “normalmente”. A mudança no comportamento gerou desconfiança nos internautas, que passaram acusar o participante do programa de “forçar a risada”.

“Eli parou de rir igual porco há uns quatro dias, então era fake?”, questionou uma usuária do Twitter. “O porquinho foi com Deus”, brincou outro. “E o Eli, galera, que parou de rir igual porco?”, pontou mais uma espectadora.

Leia mais em Metrópoles.