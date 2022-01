Em entrevista ao portal UOL, Gladson diz que não politiza operações no Governo: “Isso prejudica as investigações”

“Eu sou pré-candidato, se Deus me permitir e conseguirmos virar essa página, mas não politizo a situação, porque isso só prejudica a operação, o Estado e as investigações”, salientou.

O governador do Acre também foi perguntado por Faria sobre sua disputa à reeleição ainda em 2022 e se as polêmicas envolvendo o Palácio Rio Branco não interfeririam na sua pré-candidatura.

Quando questionado sobre o envolvimento do seu nome e de membros da sua família no inquérito que está em curso, além das transações financeiras efetuadas, Gladson defendeu que todo seu patrimônio está declarado e justificado perante à justiça e que seus advogados estão tomando todas as medidas necessárias para provar sua inocência.

Em entrevista concedida ao UOL News Noite, nesta sexta-feira (14), o governador Gladson Cameli esclareceu alguns fatos envolvendo a deflagração da Operação Ptolomeu pela Polícia Federal no âmbito do executivo estadual.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!