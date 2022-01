Fátima Bernardes avisa que deixará Encontro e Globo estuda Gentil e Poeta no lugar

Desencontro com Fátima Bernardes ou Encontro sem Fátima Bernardes são expressões que já rolam há algum tempo na internet em virtude dos afastamentos da apresentadora de seu programa, mas essa brincadeira está mais perto do que nunca de se tornar uma realidade. A jornalista já deixou claro para a Globo que quer curtir um pouco mais a vida e sua saída do matutino já é dada como certa na emissora.

Segundo apurou o NaTelinha, a ex-mulher de William Bonner deve passar de vez o bastão da atração em junho, quando o Encontro completará 10 anos. Por enquanto, Fátima foi passar alguns dias em Paris, na França, acompanhada do namorado, Túlio Gadêlha, e do filho, Vinícius, que estuda no país europeu e, por isso, mora lá.

Por conta do número de vezes que já se ausentou de seu programa, a jornalista já ganhou até um “fiscal”. No Twitter, um internauta identificado como Mateus Ribeiro, listou todas as vezes que a comunicadora deixou o Encontro sob o comando de outras pessoas em 2021. Porém, nem todos os “desencontros” aconteceram porque a apresentadora estava de férias. De folga mesmo foram somente 33 dias. As outras ausências foram decorrentes de atestados médicos. Somente no fim do ano, por exemplo, Fátima ficou 42 dias de licença após passar por uma cirurgia no ombro.

Atualmente, Patrícia Poeta e Manoel Soares estão na apresentação do matinal da Globo, enquanto Fátima tira seus dias de descanso. Poeta, inclusive, é um dos nomes cotados para receber o bastão da titular. Curiosamente, a gaúcha tem uma trajetória semelhante a de Bernardes. As duas deixaram a bancada do Jornal Nacional para se aventurar no entretenimento. Apesar de ainda não ter tido um programa para chamar de seu, a morena se sai muito bem no É de Casa e também mostra bom desempenho quando assume o Encontro, ficando à vontade com os convidados e a plateia.

Globo estuda substituir Fátima Bernardes por Fernanda Gentil

Além de Patrícia Poeta, apurou o NaTelinha, Fernanda Gentil também está sendo cotada para comandar o Encontro depois de junho, quando Fátima Bernardes deve deixar o apresentação do programa. A loira acumulou alguns fiascos desde que deixou o esporte e ainda não conseguiu se firmar no entretenimento. Sua última aposta, o Zig Zag Arena, não agradou o público e, em virtude da baixa audiência, sete episódios que já haviam sido gravados não foram ao ar.

Porém, Gentil tem um contrato longo com a Globo e eles não desistiram de tentar fazê-la emplacar um sucesso. Como voltar para o esporte está fora de cogitação, a emissora vai buscar um novo formato para a apresentadora em uma feira de televisão chamada Natpe, que acontecerá entre os dias 18 e 20 de janeiro, em Miami, nos Estados Unidos.

Procurada pela reportagem, a assessoria da Globo não se manifestou sobre o assunto.