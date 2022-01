Faustão comete erros durante gravações na Band, se irrita com a produção e perde a linha

A expectativa é grande para a estreia de Faustão na Band no próximo dia 17 de janeiro. O programa, aliás, será semanal, por isso as gravações começaram a todo vapor nestes últimos dias. A ideia é que já tenha uma grande leva de episódios prontos, para se antecipar há algum possível imprevisto que possa existir.

Em relação às gravações, parece que a intensidade com as coisas estão sendo feitas acabaram permitindo uma sequência de erros de Faustão. De acordo com informações do portal Em Off, o apresentador tem cometido algumas falhas. Dessa forma, tem sido recorrente até mesmo as referências ao seu programa na Globo.

Faustão chegou a confundir o nome da atração e citar o Domingão, se referiu aos comerciais como ‘reclames do plim-plim’, entre outras coisas. Tais erros, no entanto, estão deixando o apresentador bastante revoltado. Isso porque o famoso se cobra bastante. Os trechos serão cortados ou foram regravadas na hora.

Além disso, Faustão se irritou quando percebeu que o dinheiro que tinha na mala do quadro Grana ou Fama era cenográfico. Aliás, o apresentador chegou a reclamar da ficha que usava durante a atração. Quando trabalhava na Globo, todos esses detalhes também irritavam o famoso, ele reclamava até da própria letra.

EQUIPE DE FAUSTÃO É ACUSADA DE DESCASO COM PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

Aliás, algo que vem chamando atenção tem sido as denúncias em relação às caravanas que estão indo participar da plateia do programa de Faustão. A jornalista Fábia de Oliveira, do portal Em Off, emitiu um relato de uma pessoa que esteve presente e que contou que os protocolos de segurança não estavam sendo seguidos.

“Fomos para a Band aguardar a entrada ao estúdio, não fizeram teste de Covid em ninguém. Nem testaram a temperatura, somente pediram pra levar o cartão da vacina. Dizem que a plateia foi toda testada e não é verdade. Somente entramos com máscaras dadas pela produção e mantivemos o distanciamento”, disse.