Filha de apresentadora morre aos 18 anos por complicações da Covid-19

A apresentadora Marcia Boscardin informou pela internet nesta segunda-feira (10) a morte da filha, Valentina. A modelo de 18 anos faleceu nesta madrugada, em decorrência de complicações da Covid-19.

“É com muita dor que me despeço do amor da minha vida. Adeus, Valentina Boscardin Mendes, que Deus te receba de braços abertos. Estou sem chão”, escreveu Marcia, que ainda deixou um recado na legenda da publicação:. “Minha filha, vou te amar eternamente. Um anjo sobe ao céu”.

Valentina Boscardin trabalhava também como modelo e era contratada de uma das maiores agências de São Paulo.

Em seu post, amigos lamentam a morte e se despedem de Valentina. “Eu sinto muitíssimo! Deus abençoe a todos”, publicou o ator Leonardo Miggiorin. “Força Márcia! Que Deus conforte o coração de vcs”, comentou a jornalista e apresentadora da Record TV, Ticiane Pinheiro.

O jornalista e amigo da família, Felipeh Campos, comentou na publicação de Márcia e fez um post em seu próprio perfil, em homenagem à Valentina.

“Querida @marciaboscardin, não tenho palavras pra tentar descrever alguma forma de consolo. Inverter o ciclo não combina, acho injusto e cruel. Estou aqui para o que vc precisar! Sinto muito, sinto mesmo”.

“A COVID-19 fez mais uma vítima. A filha da querida modelo e empresária @marciaboscardin, faleceu neste final de semana, aos 18 anos e vítima de uma trombose durante as infecções pelo coronavírus!! @valenbos estava em plena ascensão e pronta para alçar uma carreira internacional, que tristeza, que imbecilidade! Como dizer para uma mãe que ela precisa se conformar após essa perda? A modelo estava imunizada com as duas doses da Pfizer! Apenas descanse Valentina!”.