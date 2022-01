Flamengo conclui transferência de jovem atacante para futebol ucraniano

Sempre muito ativo no mercado da bola no começo de cada temporada, o Flamengo realizou um movimento contrário e fechou a transferência de um jovem atacante para o Dnipro -1, da Ucrânia. Trata-se de Bill, 22 anos, formado na base do time carioca.

O atleta já estava atuando por empréstimo no time europeu e o Fla ficou com 40% dos seus direitos econômicos em divisão com o Nova Iguaçu. Jogando no Dnipro desde o começo de 2020, Bill realizou 18 partidas e anotou um gol.

A negociação aconteceu porque o time ucraniano enxergou no jogador de 22 uma boa oportunidade de investimento não somente pela capacidade técnica, como também pela possibilidade de crescimento no cenário europeu. Desde o mês de novembro, a diretoria do clube já sinalizava intenção em concluir a negociação.

O atacante Bill chegou ao time principal do Fla na temporada 2019. No entanto, o jovem não conseguiu se firmar e disputou apenas 12 partidas, com um tento anotado. Antes de migrar para o futebol da Ucrânia, ele passou por Ponte Preta e CRB.

A ida de Bill de maneira definitiva para o Dnipro -1 não foi a única transação realizada pelo Flamengo com atletas que estavam em outros clubes. Outro jogador que também se despediu do Rubro-Negro foi Max, que defendeu as cores do Cuiabá no último Campeonato Brasileiro da Série A.

O atleta chamou a atenção do Colorado Rapids e atuará na liga norte-americana de futebol a partir de agora.



Temporada 2022 do Flamengo

Em relação ao Flamengo, o pontapé inicial da temporada 2022 ocorrerá com a disputa do Campeonato Carioca. O clube pretende iniciar o torneio com um grupo de jovens visando oferecer uma preparação adequada aos seus principais jogadores.

Ainda assim, a torcida poderá realizar as suas apostas de futebol desde a primeira rodada em uma plataforma segura, moderna e divertida.