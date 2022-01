Flamengo x Portuguesa: veja escalações, desfalques e arbitragem

Para a partida, o atual tricampeão ainda não terá seu elenco principal à disposição e nem mesmo Paulo Sousa. O treinador português passou o bastão para Fábio Matias, que comanda o Sub-20 e voltou com antecedência da Copinha para assumir a missão. Em 2018, 2020 e 2021, o Flamengo também apostou em jovens na abertura do estadual para prolongar a pré-temporada das grandes estrelas e teve duas vitórias e um empate.

Já a Portuguesa chega com um time completamente reformulado em relação ao que foi eliminado pelo Fluminense na semifinal da edição do ano passado. Foram 20 contratações e a chegada do técnico Marcus Paulo Grippi, que veio da Caldense.

Flamengo – técnico Fábio Matias

O elenco que inicia o Carioca se apresentou no dia 3 de janeiro no Ninho do Urubu e contou com reforços vindos da Copinha uma semana depois – inclusive o treinador Fábio Matias, que substituiu o demitido Mauricinho. Nomes mais badalados do grupo, Ramon e João Gomes estão fora da estreia por conta de lesão muscular e Covid-19, respectivamente. Desta maneira, as atenções se voltam para a joia Matheus França, que renovou recentemente o contrato até 2027, além de peças já conhecidas como Lázaro, Noga e Thiaguinho, que estiveram presente no Carioca de 2021.

A tendência é que o Flamengo inicie a partida com Matheus Cunha, Wesley, Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Yuri de Oliveira e Matheus França; Thiaguinho, Lázaro e André.

Quem está fora: do grupo alternativo selecionado para o início do Carioca, o Flamengo não terá justamente os dois reforços que desceram do elenco principal. Ramon se recupera de lesão muscular na coxa, e João Gomes testou positivo para Covid-19 nesta semana.

Portuguesa – Marcus Paulo Grippi

A Lusa passou por uma grande reformulação em relação ao time que ficou com a terceira colocação no Carioca do ano passado, a melhor da história do clube. Daquele grupo, apenas o lateral-direito Watson, o volante Wellington Cesar e o meia Romarinho permanecem no elenco que disputará Carioca, Copa do Brasil e Série D do Brasileirão em 2022. Ao todo, foram 20 contratações para montagem do time que entra em campo para encerrar com um jejum de 37 anos sem vencer o Flamengo. A última vitória aconteceu no Carioca de 1985, por 1 a 0, no Luso-Brasileiro.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Bruno Arleu de Araújo Assistente 1: Thiago Henrique Corrêa

Thiago Henrique Corrêa Assistente 2: Carlos Henrique de Lima Filho

No Campeonato Carioca só há VAR nos clássicos, semifinais e finais da competição.