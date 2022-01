Homem é suspeito de atear fogo na própria casa em que morava, em Cruzeiro do Sul

Um homem cuja identidade não foi revelada é o principal suspeito de ter ateado fogo na própria residência, uma casa de madeira, na madrugada deste domingo (30), em Cruzeiro do Sul. A residência estava localizada na avenida Coronel Mâncio Lima, no bairro Copacabana, área central da cidade.

A polícia investiga se o incêndio foi acidental ou criminoso. As informações informações iniciais dão conta de que, na madrugada deste domingo, por volta de 1h30min, o homem chegou a casa, onde residia, aparentemente sozinho. Consta que o homem estava completamente embriagado. Minutos após a sua chagaDA o fogo começou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado via COPOM, para realizar o combate ao fogo. Para debelar as labaredas, os homens dos Bombeiros gastaram mais de cinco mil litros de água. O maior temor era que o fogo se alastrasse para outras residências da imediações. Não houve vítimas no incêndio.