Jéssica Delboni desbanca campeã do Invicta e conquista primeiro cinturão para o Brasil em 2022

Delboni foi logo pra trocação franca nos segundos iniciais, mas acabou derrubada. A brasileira não quis saber de ficar por baixo e rapidamento se levantou. A campeã encaixou uma boa guilhotina em pé, mas Delboni escapou. Zappitella ainda conseguiu levar novamente para o solo, mas a brasileira se levantou e continuou levando perigo em pé.

Wow. @Jessicadmma has the champ in trouble! #InvictaFC45 pic.twitter.com/SSq3JMQOOU

Delboni manteve o domínio no terceiro round, sendo melhor na luta em pé e anulando as tentativas de quedas da sua adversária. Cada vez mais preocupada com a vantagem de sua oponente na trocação, Zappitella tentou levar para o solo várias vezes no quarto round, mas continuou sendo anulada pela desafiante, que seguiu melhor na disputa.

A americana até conseguiu escapar da trocação franca no último round, mas também não se encontrou no solo, onde foi bem travada por Delboni, que a incomodava em várias posições. A disputa foi para a decisão dos jurados e a brasileira venceu por unanimidade (50-45, 50-45 e 49-46), conquistando o cinturão peso-átomo do Invicta.