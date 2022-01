Larissa Manoela chora nos bastidores da Globo após ser obrigada a gravar cena: “Até chorei gente”

Larissa Manoela chorou em teaser de Além da Ilusão. Isso porque, durante as gravações do trecho para lançar na TV, a atriz se emocionou ao gravar uma cena romântica da sua personagem com o personagem de Rafael Vitti.

Dessa forma, ao trecho exposto pelo Gshow, ela falou da emoção. “O amor é mágico demais. Eu acho que a gente falar sobre o amor é uma das formas mais especiais de comunicar”, disse ela no vídeo. Em um outro trecho do tease ela diz: “Até chorei gente”. Além disso, Rafa Vitti também ficou animado com tudo. “Acho que vai ficar bonito! Olha a locação que a gente está… E o nosso diretor é muito sensível”, disse ele. Aliás, até o diretor da novela se mostrou animado. “Estamos aqui, de máscara em punho, seguindo viagem nesse solzinho leve, mas muito feliz!”, brincou Luiz Henrique Rios. Além disso, também ao Gshow, Larissa Manoela comentou como a parceria com Rafa Vitti acrescentou: “Eu fiquei muito feliz de ter um parceiro tão incrível como o Rafa para poder criar esses personagens e essa relação. A gente tem uma intensidade e uma vontade de viver esses personagens. É uma parceria para a vida”. LARISSA MANOELA ADMIRA TRABALHO DE RAFA VITTI Além disso, ela destacou sua admiração pelo trabalho de Vitti. “Eu já era fã do trabalho dele e a minha admiração aumentou ainda mais quando eu soube que estaríamos juntos nesse trabalho. Ele é um ator supergeneroso, entregue, disponível para criar, para trocar ideia, e a gente vem realizando um trabalho lindo juntos, desde a preparação e agora nas gravações”, disse Larissa Manoela. O casal promete agitar a trama na estreia.