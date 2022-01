Lista fechada: Conheça os participantes cotados para o BBB 22

Conforme antecipamos com exclusividade, a Globo já fechou contrato com quinze famosos que irão participar da casa mais vigiada do Brasil. Entretanto, apenas dez integrarão o elenco principal do reality que será apresentado por Tadeu Schmidt a partir do próximo dia 17 de janeiro.

Entre os nomes que estão cotados para entrar no programa de sucesso de Boninho estão: Arthur Aguiar, Ellen Rocche, Aline Campos (ex-Riscado), Maira Azevedo (Tia Má), Glamour Garcia, Érico Brás, Pedro Scooby, Negra Li, Cleo Pires, Tiago Abravanel, Julia Gama, Ed Gama, Lexa, entre outros.

Dani Calabresa no CAT BBB 22

Dani Calabresa estreia na próxima edição do BBB com a deliciosa missão de interagir com o púbico e garantir novas perspectivas, um tanto de deboche e boas risadas sobre os principais acontecimentos do jogo.

