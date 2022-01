Luciano diz que pegaria Paulo André e Linn no BBB 22

O clima esquentou na madrugada desta terça-feira (25) na casa do BBB 22 (Globo). Porém, nada de brigas ou tretas. Os participantes fizeram revelações picantes sobre sexo e quem pegariam no reality.

Luciano revelou aos participantes alguns dos concorrentes que mais fazem seu tipo e disse que ficaria com Paulo André, Maria e Linn da Quebrada. Ao saber dessa informação, a cantora riu e até sugeriu que todos fizessem uma bagunça. “Imagina se junta toda essa galera aqui, que coisa gostosa que não fica, gente?”.

Mas o papo picante não parou por aí. Outras sisters resolveram contar mais sobre suas aventuras na cama. Jessilane revelou que ficaria com quase todos os meninos da casa, além de Natália e Maria. A bióloga contou que sua posição sexual favorita é de quatro, mas confidenciou ter preguiça.

Linn também se disse preguiçosa na hora do sexo e afirmou que prefere a posição de frango assado. Já Natália disse que gosta de ser amarrada e revelou ter um crush em Christian Gray, personagem do ator Jaime Dornan no longa “50 Tons de Cinza”.

Tiago Abravanel foi outro que falou sobre suas experiências. Apesar de casado, ele contou que se diverte bastante na relação com o marido. No evento Farofa da GKay, ele e Fernando Poli deram um beijo triplo com outro influenciador.

Mas antes de toda essa conversa, rolou o primeiro Jogo da Discórdia da temporada, mas ele não foi suficiente para quebrar o clima de harmonia.

A dinâmica proposta pela produção do programa foi semelhante à de anos anteriores, mas um pouco mais leve.

No Jogo do Pódio, os participantes tinham que imaginar que eram os campeões do BBB 22 e apontar dois colegas para estar no pódio junto com eles, indicando quem estaria na 2ª e na 3º posição. Alguns participantes se destacaram, aparecendo em muitos pódios, como o cearense Vinicius, que apareceu em sete pódios (incluindo o próprio).

Arthur Aguiar, Jade Picon, Linn da Quebrada e Naiara Azevedo não apareceram em nenhum pódio, exceto os montados por eles próprios. O fato foi destacado pelo apresentador Tadeu Schmidt no final do programa, como uma tentativa de atiçar os ânimos.