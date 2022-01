PM fecha laboratório de drogas e prende mulher que chefiava o tráfico em Rio Branco

A traficante Adriana Batista da Silva, 38 anos, conhecida no mundo do crime como “Deca”, foi presa na noite desta sexta-feira (7), acusada de chefiar o tráfico de drogas no Parque da Maternidade, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão receberam uma denúncia via COPOM informando que uma residência era usada como ponto de venda e de fábrica de entorpecentes. De posse da denúncia, a guarnição foi até o local e viu dois homens na frente da casa denunciada. Ao serem perguntados sobre o que estavam fazendo no local, os homens afirmaram que estavam lá para comprar drogas da “Deca” e em seguida foram revistados liberados por não terem ilícitos.

O PMs se aproximaram da residência e viram a acusada com algo escondido na camisa. Eles abordaram a mulher e encontrado um valor de R$ 79 em espécie com ela. Ao olharem para dentro da residência pela porta que estava semi-aberta, os PMs viram vários entorpecentes no piso da casa, bem como embalagens plásticas com uma substância branca, aparentando ser pasta a base de cocaína. Os policiais adentraram na casa e encontraram 397 papelotes de “merla”, 38 trouxinhas de cocaína, uma munição calibre 22, um cartucho deflagrado calibre 20, e vários materiais para produção e embalo das drogas e quatro celulares.

No local, a guarnição da Força Tática verificou que Adriana usava sua própria residência para vender e também para preparar, produzir e fabricar as drogas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para a traficante “Deca”, que foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para a tomada das medidas cabíveis.