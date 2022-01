Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega 60 novas caixas de lixo para o departamento de limpeza

Para facilitar a coleta de resíduos sólidos, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul construiu mais 60 novos conteneires e vai distribuir nos bairros da cidade. O município fez um investimento de R$ 160 mil na construção das caixas com a finalidade de incentivar a população a dar o destino adequado para o lixo doméstico.

Apesar de ter uma inadimplência de quase 90% no pagamento da taxa de lixo, a gestão municipal vem adotando medidas para melhorar a limpeza urbana. Uma ação importante foi a criação de uma cooperativa que coleta o lixo reciclável. A criação de ecopontos para seleção de resíduos também vem contribuindo para que o lixo se torne em uma fonte de renda para mais de 20 famílias que trabalham com reciclagem.

Além disso, a prefeitura mantém a coleta regular, avança no processo de adequação do aterro sanitário e instala novas caixas novas pela cidade.

“Através da entrega dessas caixas de lixo, estamos mostrando que o município contribui com a população, memos que a nossa obrigação seja apenas de coletar e destinar. O armazenamento seria por parte da população, mesmo assim, a gestão está colaborando. São caixas construídas por meio de licitação e com mão de obra do próprio município”, disse o secretário de Meio Ambiente, Ygoor Neves.

De acordo com o prefeito Zequinha Lima, o município também está iniciando a execução de um projeto em parceria com empresários da cidade para o recolhimento de garrafas plásticas. Com os investimentos, a prefeitura quer incentivar a população a pagar a taxa de limpeza pública.

“Precisamos também que o cidadão contribua no sentido de fazer com que aquilo que pode ser reaproveitável, destine para o local certo. O que podemos afirmar é que, 70% daquilo que é produzido de lixo na nossa cidade já é reciclado. Mas estamos também inovando com uma parceria com empresários que estão contribuindo com a garrafa educativa. Essas garrafas serão distribuídas no centro da cidade para o cidadão depositar as garrafas petis que, possivelmente, seriam jogadas em locais inadequados”, disse Zequinha.

