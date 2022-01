Seccional mais antiga do Brasil, OAB/AC completa 90 anos e tem nova diretoria para o triênio

Criada um ano e um mês após a instauração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), a Seccional Acre, a mais antiga do Brasil, completou no último domingo, 2, os seus 90 anos de fundação. E a data foi celebrada com a posse da nova diretoria para o triênio 2022/2024. Além de Rodrigo Aiache, presidente, e Socorro Rodrigues, vice, também foram empossados os novos membros da Caixa de Assistência do Acre (CAAAC) e da Subseção do Vale do Juruá em cerimônia.

Realizado de forma híbrida na sede em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, o ato contou com a participação de vários advogados e advogadas de forma virtual. Na diretoria da OAB/AC, Thalles Vinícius Sales, secretário-geral, Ana Caroliny Cabral, secretária-geral adjunta, e Carlos Lamas, diretor-tesoureiro, também tomaram posse. Já na CAAAC, assumiram o mandato Laura Souza, presidente, Lúcio Braga, vice, Ruth Souza, secretária-geral, Tobias Levi, secretário-geral adjunto, e Krishna Cristina, diretora-tesoureira.

Na Subseção Vale do Juruá assumiram como presidente Ocilene Alencar, vice-presidente Marcus Paulo Ciacci, secretário-geral Efrain Santos da Costa, secretário-geral adjunto José Luiz Bentes da Costa e diretora-tesoureira Luana Gomes Corrêia. Aiache lembrou que por ter sido a primeira Seccional do País, a OAB/AC travou grandes batalhas para elevar a classe em todo o estado e conquistou muitas glórias em prol da advocacia acreana. Para ele, agora o momento é de fazer ainda mais em todo Acre.

“Temos uma história de muitas glórias e apoio à sociedade. Acredito que a OAB Acre precisa ter uma atuação mais ativa, mais voltada para o social e resgatar esse papel histórico de atender a sociedade sempre que for demandada. Nossa missão, além de cuidar da vida de cada advogado e advogada de maneira individual, é também ter um papel proativo junto ao cidadão acreano e ser um instrumento de Justiça, isso é muito importante e vai ser a marca que definirá a Ordem daqui em diante”, disse.

O novo presidente também reafirmou o compromisso de trabalhar para que os operadores do Direito no Acre tenham na Ordem um porto seguro. “A OAB vai ser o escudo de cada profissional e meu desejo para esse próximo triênio é que cada colega se sinta em casa e tenha a Ordem como um referencial. De Assis Brasil a Mâncio Lima, nossos pares podem contar com nossa dedicação em fazer um trabalho inclusivo, dedicado e totalmente comprometido com as demandas da advocacia”, reforçou.

Presidente da CAAAC, Laura Sousa declarou que foi uma honra ser empossada no aniversário da OAB/AC. “Me sinto muito feliz e entusiasmada para fazer o melhor. As expectativas são as melhores, temos muitos projetos maravilhosos e inovadores para a advocacia. Os desafios são muitos, mas estamos dispostos a enfrentar todos em prol do bem-estar e saúde de cada profissional. Vamos trabalhar juntos para levar o que há de melhor para a advocacia acreana”, finalizou a nova gestora.

Seccional Acre

Criada a partir do pioneirismo e força de vontade dos primeiros profissionais acreanos, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre foi fundada no dia 2 de janeiro de 1932. Flaviano Flávio Baptista (presidente), Mário de Oliveira (secretário) e José Lopes Aguiar (tesoureiro) formaram a primeira diretoria da OAB/AC. Ao longo das décadas, a instituição alcançou grandes conquistas como a criação de comissões importantes, a viabilização da sede própria em 2009, o Plano Estadual do Jovem Advogado em 2015, a entrega do Clube da Advocacia em 2018 e a construção da Subseção Vale do Juruá no mesmo ano.