O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, foi fechado na noite desta sexta-feira (3). Pousos e decolagens estão suspensos por tempo indeterminado. A informação foi divulgada pela empresa que administra a estrutura, a Fraport Brasil.

O motivo informado pela empresa é o “elevado volume de chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias”. A Fraport acrescentou que a medida também visa a garantir a segurança de funcionários e passageiros.

No site da Fraport Brasil, um aviso é exibido na primeira tela. No anúncio, consta ainda que a última atualização foi às 20h desta sexta. A orientação para os passageiros é que eles entrem em contato com as respectivas companhias aéreas para que se informem sobre os voos.

Por meio do X (antigo Twitter), a Latam informou que voos partindo ou pousando em Porto Alegre estão suspensos. A medida se estende também às localidades de Caxias do Sul e Passo Fundo. No breve comunicado, a companhia informa ainda que os passageiros poderão fazer a remarcação das passagens sem a cobrança de taxa extra.

A Gol cancelou os voos que partam ou cheguem em Porto Alegre até às 23h59 do domingo (5). A remarcação também será sem taxas. No caso da Azul, o cancelamento de voos vai até às 12h do domingo. Os comunicados para os passageiros poderão ser feitos via WhatsApp, aplicativo e site da empresa.

O Rio Grande do Sul tem sido atingido por fortes chuvas. Em decorrência do grande volume de água já houve 39 mortes. Há 68 pessoas desaparecidas e o número de desabrigados passa de 23 mil.