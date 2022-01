Servidores denunciam condições de prédio da Vigilância em RB: “Cupim caindo nas cabeças e sem água”

Trabalhadores da Vigilância Epidemiológica de Rio Branco, com sede localizada na Avenida Ceará, no bairro Abrahão Alab, procuraram a reportagem do ContilNet, nesta quinta-feira (6), para denunciar as péssimas condições físicas do prédio alugado pelo executivo municipal.

O departamento é de responsabilidade da prefeitura da capital e atua, especialmente, no combate à pandemia do novo coronavírus e ao surto de gripe que afeta todo o país.

Um vídeo enviado por uma das servidoras mostra parte do forro deteriorado e uma casa de cupim espalhada ao chão depois de ter despencado do teto e machucar o pé de uma delas.

De acordo com a denunciante, o problema se estende há pelo menos um mês.

“Essas são as condições do prédio que trabalhamos. Está assim há pelo menos um mês. Hoje, uns trabalhadores vieram aqui tirar a casa de cupim, mas ela caiu ao chão em em cima de uma das mesas antes que fosse removida. Machucou, inclusive, o meu pé”, diz durante a gravação das imagens.

Além do problema citado, a servidora acrescenta que os fungos na parede e a situação da falta de água encanada nos banheiros são outras dificuldades enfrentadas no local.

“Ficamos sem água, às vezes, por aqui, porque não tem”, concluiu.

Nossa reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura para informar o ocorrido e obter informações sobre quais medidas foram tomadas sobre o caso. O jornalista Ailton Oliveira, responsável pela pasta, disse que o órgão não havia tomado conhecimento da situação, mas que irá investigá-la e tomar as devidas providências.