Simaria, após quebrar silêncio sobre ser lésbica, tem romance com outra mulher vazado: “Aconteceu”

A cantora sertaneja Simaria, que forma dupla com Simone, virou assunto desde que seu casamento com Vicent Escrig acabou. O ex-casal estava junto há 14 anos e tem dois filhos, além disso, o término foi anunciado em agosto de 2021, pegando o público de surpresa.

Dessa forma, desde que ficou livre, o nome de Simaria tem rodado através de rumores sobre casos amorosos. Vale lembrar que até João Gomes tentou ter alguma coisa com a cantora. Entretanto, a sertaneja recusou, explicando que o rapaz era muito jovem (eles tem uma diferença de 20 anos).

Porém, atualmente, a história é outra. Simaria tem sido shippada com Deolane Bezerra. Assim sendo, no TikTok já existem diversos vídeos das duas rolando. Inclusive, os Tiktoks tem viralizado. Para os internautas isso foi o suficiente torcer com ainda mais intensidade para que as famosas acabem virando mesmo um casal. Simaria e Deolane se encontraram recentemente em um show.

Além disso, a cantora chegou a cantar um pedacinho de uma música especialmente para Deolane. Ambas trocaram olhares e a torcida dos fãs apenas aumentou:

“Não acredito que tô shippando essas duas”, “Estou apaixonada na troca de olhares dessas duas”, “Mano tão shippando Simaria com a ex do Kevin”.

Simaria fala sobre relacionamento lésbico em entrevista

Anteriormente, em entrevista ao extinto programa de Fábio Porchat, a cantora sertaneja já havia comentado sobre os rumores de se relacionar amorosamente com outras mulheres.

Simaria até mesmo contou que, antes de ficar conhecida, as pessoas achavam que Simone fosse namorada dela.

“Já falaram muito. Lá em Fortaleza, várias pessoas disseram que desconfiavam. Já disseram que eu e a Simone éramos namoradas [antes da fama]. Por que eu iria esconder que eu gosto de mulher? Jamais esconderia”, declarou a famosa, confirmando ser hétero.

No entanto, sobre estar solteira, recentemente a cantora se pronunciou:

“Terminando o ano solteira e feliz”, disparou a famosa, que está no auge do sucesso com sua irmã, Simone. Mas não para por aí! A morena continuou desabafando. “Tem gente que eu vou deixar em 2021”, disse ela, sem citar as pessoas que ela estava falando.