Thiaguinho e Carol Peixinho têm briga escancarada e modelo expõe cantor na cama: “Ruim”

Recentemente, começou a surgir alguns boatos de que o cantor Thiaguinho estaria vivendo um romance com Carol Peixinho. No entanto, os dois nunca apareceram oficialmente juntos. Mas, sempre se mostraram no mesmo local, dando apenas dicas e apimentando os rumores.

Contudo, parece que a relação antes mesmo de começar, já chegou ao fim! O motivo? Bom, segundo a colunista Fábia Oliveira, do site ‘Em Off’, o casal teve uma briga pra lá de feia, em Jericoacoara, no Ceará.

Em suma, a briga de Thiaguinho e Carol Peixinho teria começado após eles saírem de um restaurante, levemente alcoolizados. Entretanto, a briga ficou realmente feia quando eles entraram em um táxi, para ir pro hotel onde estavam hospedados.

Além disso, a colunista ainda afirma que nem o taxista conteve a briga do cantor com a ex-BBB. Sendo assim, enquanto estavam discutindo, e trocando palavras baixas, Carol Peixinho teria afirmado que Thiaguinho não é bom de cama. Mas, o que eles não esperavam é que ao brigar na frente do motorista, o mesmo sairia contando isso no Ceará.

No entanto, vale ressaltar que até o momento a assessoria de Thiaguinho e Carol Peixinho não falaram sobre o assunto. Além disso, o pagodeiro está evitando qualquer assunto sobre sua vida pessoal, desde que o romance entre os dois veio à tona.

Thiaguinho fala sobre volta com Fernanda Souza

Durante uma passagem do cantor Thiaguinho do programa de Tatá, na Globo, ela pediu para que ele voltasse com Fernanda Souza. “E aquela menina Fernandinha, hein Thiaguinho?”. “Tá maravilhosa, tá bem pra caramba”, respondeu ele. Sendo assim, a humorista fez um pedido. “Eu imploro que vocês fiquem juntos, por favor”.

Sendo assim, Thiaguinho, sem papas na língua respondeu. “Mas a gente é junto”. Com isso, Tatá aproveitou o gancho e fez outro pedido, deixando o cantor um tanto constrangido. “Mas transando, por favor, eu imploro que vocês sejam um só, sério. Ah Bonner e Fátima, foda*-se. Mas vocês pra mim”. “Mas não é só isso”, rebateu ele.