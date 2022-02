Vagas de emprego GOL presenciais e home office; Inscreva-se agora

A GOL é uma empresa que tenta a cada dia democratizar o serviço de transporte aéreo no Brasil. Ela foi pioneira nos serviços de check-in via reconhecimento facial, geolocalização mobile para clientes, site com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, dentre outros.

A empresa também é uma das companhias que mais crescem no mundo, sendo a que mais transporta passageiros no Brasil, com um total estimado de 800 voos por dia. Outro diferencial está na forma como trata seu funcionários: a GOL integra a lista das Melhores Empresas para Trabalhar da VOCÊ/SA.

Vagas de emprego GOL

Recentemente, a empresa de aviação abriu um novo processo seletivo, com vagas para efetivos e temporários em diversos estados. Confira:

Advogado de Contratos;

Analista Administrativo de Logística Junior;

Analista BI I;

Analista de Contratos internacionais;

Analista de Manutenção Pleno;

Analista de Manutenção de Aeronaves;

Arquiteto de Soluções;

Auxiliar de Aeroporto;

Auxiliar Técnico de Manutenção de Aeronaves;

Coordenador Contábil;

Emissor de Cargas;

Gerente de Aeroporto;

Inspetor de Manutenção;

Líder Comercial;

Pintor de Aeronaves;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Torneiro Mecânico;

Dentre outros.

Alguns dos estados com vagas disponíveis são: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Amapá, Tocantins, Rio de Janeiro, Minas Gerais, além de Brasília. Os requisitos e atribuições de cada função podem ser visualizados na descrição de cada vaga. Não foram divulgados os valores dos salários.