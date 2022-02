Após almoço com presidente do Peru e Bolsonaro em RO, Gladson irá para Brasília em avião presidencial

O governador Gladson Cameli participa, nesta quinta-feira, 3, de um encontro com o presidente Jair Bolsonaro e com o governador de Rondônia, Marcos Rocha, além do presidente do Peru, Pedro Castillo. O encontro será realizado no Palácio Rio Madeira, sede do governo rondoniense, em Porto Velho, após o encontro, Gladson almoçará com o presidente da República.

O encontro será para tratar do acordo bilateral entre o Brasil e o Peru, pelo Acre, para exportação de carne suína e ave. Cameli busca abrir novos mercados e facilitar a produção e exportação e também deverá trata com Bolsonaro sobre a construção do anel viário de Brasileia.

Após o encontro, está confirmada a ida do governador do Acre para Brasília no avião presidencial.