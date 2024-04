Nintendo Switch: os 25 melhores jogos com até 90% de desconto

Ei, Nintendista! Chega mais porque é hora de dar uma olhadinha nas promoções da Nintendo desta semana! Montamos aquele listão de responsa com alguns dos melhores jogos para Nintendo Switch com preço reduzido, tendo vários games de peso com até 90% de desconto na eShop brasileira!

Entre os destaques das ofertas de jogos para Nintendo Switch desta semana você vai encontrar títulos como a trilogia Atelier Ryza, NieR:Automata The End of YoRHa Edition, Prince of Persia: The Lost Crown, Mario + Rabbids Sparks of Hope, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e SteamWorld Heist: Ultimate Edition, que está custando apenas R$ 9,99 na eShop BR.

Os melhores jogos para Switch em promoção na eShop na semana

Abaixo, você confere a nossa lista com as 25 melhores promoções para Nintendo Switch na eShop brasileira nesta semana, com descontos de até 90% e preços a partir de R$ 9,99:

SteamWorld Heist: Ultimate Edition (Image & Form International) — R$ 9,99 (-90%)

Borderlands Legendary Collection (Gearbox Software) — R$ 49,99 (-80%)

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (TT Games ) — R$ 57,47 (-75%)

Monster Hunter Rise (Capcom) — R$ 46,00 (-75%)

Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft) — R$ 98,99 (-67%)

Mega Man 11 (Capcom) — R$ 42,94 (-67%)

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection (Capcom) — R$ 42,98 (-67%)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (Capcom) — R$ 42,98 (-67%)

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (Koei Tecmo) — R$ 127,60 (-60%)

Mega Man X Legacy Collection (Capcom) — R$ 33,00 (-60%)

Moving Out (SMG Studio) — R$ 45,56 (-60%)

NEO: The World Ends with You (Square Enix) — R$ 119,96 (-60%)

Overcooked! All You Can Eat (Ghost Town Games) — R$ 85,96 (-60%)

Resident Evil Revelations (Capcom) — R$ 33,20 (-60%)

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (Koei Tecmo) — R$ 159,50 (-50%)

Azure Striker GUNVOLT 3 (Inti Creates) — R$ 76,47 (-50%)

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION (Square Enix) — R$ 124,75 (-50%)

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 (Inti Creates) — R$ 63,72 (-50%)

Octopath Traveler (Square Enix) — R$ 149,50 (-50%)

Blasphemous 2 (The Game Kitchen) — R$ 95,94 (-40%)

NieR:Automata The End of YoRHa Edition (Virtuos) — R$ 89,94 (-40%)

OCTOPATH TRAVELER II (Square Enix) — R$ 179,94 (-40%)

PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo (Square Enix) — R$ 62,94 (-40%)

Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft) — R$ 143,99 (-40%)

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (Koei Tecmo) — R$ 207,35 (-35%)

Vale lembrar que, além da eShop brasileira, também é possível dar aquela conferida esperta e encontrar outros títulos em promoção em eShops gringas.

Nem todas as lojas digitais de outros países aceitam cartões brasileiros, mas é quase garantido conseguir comprar em eShops de países das Américas — com exceção de uma ou outra como a eShop argentina, que é bloqueada.

Parcelar compras no Nintendo Switch com cashback

Sabia que é possível parcelar as compras da eShop em até 4x sem juros via PayPal ou 3x sem juros no cartão de crédito? Para isto, basta usar os gift cards da Nuuvem.