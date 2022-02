Assessoria revela estado de João Neto após cirurgia para tratar câncer

O cantor sertanejo João Neto, da dupla com o irmão Frederico, passou por uma cirurgia para a retirada de um câncer de tireoide na manhã desta quinta-feira (17/2). O cantor foi diagnosticado em dezembro mas só revelou a doença aos fãs recentemente. Em nota, a assessoria de imprensa do artista falou sobre o estado de saúde do artista após a operação realizada no Hospital de Amor, no interior de São Paulo.

“O procedimento foi bem-sucedido e o cantor já se encontra no quarto e está bem, precisará ficar em repouso nos próximos 15 dias e depois já pode começar a retornar as atividades. Vale ressaltar que o sertanejo não precisará de quimioterapia”, diz o comunicado.

Na quarta (16/2), o próprio artista publicou um vídeo para falar sobre a doença e acalmar os fãs. “Quero tranquilizar vocês porque o tratamento é bem tranquilo, vou precisar ficar apenas 15 dias de repouso para recuperação, graças a Deus não vou precisar fazer quimioterapia, logo logo estou seguindo com a agenda de shows normal, 100% com a graça de Deus”, declarou o artista.