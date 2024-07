Ator de ‘Pantanal’ morre aos 39 anos após cair de sacada de apartamento

O ator Thommy Schiavo morreu aos 39 anos na manhã deste sábado (20), em Cuiabá (MT).

Segundo informações de familiares, o ator caiu de uma sacada e não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, a morte foi causada por uma queda de cerca de quatro metros de altura. Conforme o boletim de ocorrência, o ator estava deitado na sacada do 2° andar do prédio onde morava, quando levantou, se desequilibrou e caiu.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava bebendo com alguns amigos em uma conveniência próxima da residência. Ele morava em um conjunto de quitinetes de dois andares.

Thommy foi encontrado de barriga para baixo e sem ferimentos aparentes, mas já sem vida.

A polícia informou que, baseado nas imagens de câmera de segurança, ele estava sentado no andar superior e, depois, se deitou no chão por alguns minutos. Em seguida, se desequilibrou e caiu por cima do parapeito.

O corpo será levado de Cuiabá para Presidente Prudente (SP), onde será velado na Casa de Velório Athia, localizada na Rua Emílio Trevisan, nº 1011, no Jardim Bela Daria.

Ator de Pantanal

Thommy Schiavo fez parte do elenco da segunda fase da novela Pantanal, da TV Globo. Thommy interpretou o peão João Zoinho que trabalhava na fazenda de José Leôncio.

Natural de Presidente Prudente, Thommy se formou em teatro em 2006 no Rio de Janeiro e também interpretou o cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, no especial “Por Toda Minha Vida”, em 2007.

Além disso, atuou nas novelas Paraíso, Beleza Pura, Além do Tempo e Cordel Encantado.