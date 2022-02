Band perde prazo em briga na Justiça com Luana Piovani

A Band perdeu o prazo para recorrer do processo movido por Luana Piovani, causado pelo programa Pânico. Segundo informações do UOL Splash, a imagem da atriz foi usada sem autorização pelo canal.

Em 4 de fevereiro, a 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) certificou a Band de que o prazo legal transcorreu sem apresentação de resposta ao recurso pela emissora do Morumbi.

Em agosto de 2021, um pedido da Band para reformar algumas decisões, incluindo multas, foi negado pelo TJSP. Como a empresa perdeu o prazo para recorrer, será necessário aguardar o julgamento no STJ.

Saiba mais detalhes do processo de Luana Piovani contra a Band

Os humoristas Rodrigo Scarpa (Vesgo) e Marcelo Picón (Bolinha), o apresentador Emilio Surita e o ex-diretor Alan Rapp são réus no processo movido pela a ex-esposa de Pedro Scooby.

A espera da última instância acontece desde novembro de 2020, quando o elenco do extinto Pânico e a Band foram condenados a pagar, solidariamente, a indenização de R$ 100 mil para Luana.

Procurados pelo UOL, Luana e a Band não responderam até a publicação da reportagem.

Entenda a ação

Em agosto de 2014, Luana foi flagrada com Pedro Scooby em uma praia do Rio de Janeiro. Em determinado momento, o repórter Vesgo tentou entregar um buquê de flores para a atriz, mas ela pediu para que o famoso se afastasse dela. As imagens fora exibidas por cerca de 15 minutos e assistidas pelos juízes.

Participação no Faustão

Mesmo que esteja movendo um processo contra a Band, Luana esteve recentemente no programa de Fausto Silva na emissora. Na ocasião, a atriz revelou se participaria de um reality show no Brasil, como o BBB.

Piovani fez exigências para que pudesse estar em um programa do tipo. “Teria que ser um contrato zilionário com várias condições, como não dividir a cama e não ser filmada tomando banho”, disse a famosa.