BBB22. Leo Picon zoa Jade após xixi na Prova do Líder

A Prova do Líder do BBB22, realizada na madrugada desta sexta-feira (25/2), viralizou nas redes sociais. Isso porque, além de colocar Arthur Aguiar e Lucas direto no Paredão, Jade Picon e Laís foram eliminadas da dinâmica após a influenciadora fazer xixi nas calças. Leo, irmão da camarote, não a perdoou e correu para o seu Twitter.

Entenda como será a dinâmica na sexta semana do BBB22

Como já é de costume, o influencer pegou no pé de sua familiar. “O Brasil já ouviu o peido da Jade e hoje viu ela (sic) mijando nas calças. Como é daora ser irmão mais velho e ver essas coisas. Bom dia!”