Carlinhos ‘Mendigo’, ex-Pânico, tem prisão decretada por dívida; entenda o caso

A Justiça do Estado de São Paulo decretou a prisão temporária pelo período de 30 dias do humorista Carlos Alberto Silva, que é mais conhecido como Carlinhos Mendigo. Essa prisão foi decretada por uma dívida de mais de R$ 90 mil em pensão alimentícia que tem com seu filho de 11 anos.

Essa informação foi confirmada pela advogada Betania Costa, que representa a ex-assistente de palco Aline Hauck, mãe da criança. O mandado de prisão foi divulgado pela Record TV. Outros mandatos Betania ressalta que o ex-integrante do “Pânico” já teve prisão decretada em 2018 pelo mesmo processo, que é apenas uma de quatro ações movidas por Aline Hauck. Ao todo, ele deve cerca de R$ 400 mil à criança, de acordo com a advogada. Em outros processos, Carlinhos pode ter bens penhorados para cobrir a quantia. Nesta época, o humorista ficou foragido por um ano e disse que não pretendia pagar a dívida. “Se for para ser preso, eu vou, mas não vou mais pagar pensão para não ver meu filho. Não tenho medo de cadeia. Criança virou um bem, cara. Mesmo se eu tivesse [dinheiro], não iria pagar, a não ser que ela pague o tempo que perdi com meu filho”, afirmou em entrevista ao Câmera Record em 2018. Esse pedido de prisão chegou a ser revogado porque Carlinhos pediu uma revisão do valor devido. Agora, ainda sem o pagamento, um novo mandado de prisão foi expedido. A Divisão de Captura, do DOPE (Departamento de Operações Policiais Estratégicas, informou em nota que “realiza diligências para cumprir o mandado de prisão expedido pela Justiça”. Humorista segue foragido Nesta sexta-feira (11/2), por dívida de pensão alimentícia. Carlos Alberto da Silva, de 42 anos, é procurado pela Polícia Civil de São Paulo desde quarta-feira (9/2), quando as equipes foram aos endereços onde o artista estaria morando, mas não o encontraram nos locais. Um dos lugares visitados foi um apartamento na cobertura de um prédio no Morumbi, na Zona Sul da capital paulista. Mas ele já havia se mudado do local. A Divisão de Capturas de São Paulo recebeu informações de que o foragido está na Bahia. A corporação acionou a polícia baiana para participar das buscas.