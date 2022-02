Chelsea sofre, mas afasta zebra na Copa da Inglaterra antes do Mundial

O Chelsea entrou em campo neste sábado (5/2) sob o comando do auxiliar Arno Michels, após o técnico Thomas Tuchel testar positivo para Covid-19, e precisou da prorrogação para vencer o Plymouth Argyle, da terceira divisão inglesa, por 2 x 1, no Stamford Bridge. Um pênalti defendido por Kepa nos minutos finais definiu a vitória dramática, válida pela quarta fase da Copa da Inglaterra, e garantiu a classificação do time londrino, agora 100% focado na disputa do Mundial de Clubes.

A delegação viaja ainda neste sábado para Abu Dabi, onde o torneio da Fifa será disputado. Com vaga direta nas semifinais, o Chelsea estreia na próxima quarta-feira, em duelo contra o vencedor do confronto entre Al-Hilal e Al-Jazira, que se enfrentam neste domingo. Com isso, Tuchel só deve voltar ao banco de reservas no Mundial se o time avançar à final, já que o Reino Unido determina isolamento de cinco dias para os contaminados pelo coronavírus. Uma vez finalista, a equipe pode decidir o título contra o Palmeiras, que também entra direto na semi. Sem o treinador na beira do gramado, o Chelsea começou a partida deste final de semana com boa parte dos titulares em campo, mas nomes importantes, como o zagueiro Thiago Silva e o meio-campista Pulisic, ficaram de fora. Após uma sequência de jogos pelas Eliminatórias da Copa durante a última Data Fifa, o brasileiro e o norte-americano ganharam descanso e sequer entraram na lista de relacionados. Apesar da força do elenco, o time londrino sofreu durante o início da partida e viu o modesto Plymouth abrir o placar aos sete minutos, quando Gillesphey aproveitou cruzamento após cobrança de falta e desviou de cabeça para a rede. A partir daí, o medo de uma zebra, como ocorreu com o Manchester United, eliminado na sexta pelo Middlesbrough, se instaurou na torcida da casa. De qualquer forma, o Chelsea reagiu rápido e tranquilizou os torcedores ao acertar uma bola no travessão, com Kovacic, aos nove minutos, para mostrar que estava vivo. Outras duas bolas acertaram a trave antes de Azpilicueta finalizar de letra, completando cruzamento rasteiro de Mount, para empatar o jogo, um pouco antes do intervalo, aos 40 minutos. A postura londrina até o empate serviu para aplacar a ansiedade dos mais pessimistas da arquibancada, mas o segundo tempo fez o medo da zebra renascer, pois, apesar de algumas investidas, os Blues não conseguiam render bem na hora da conclusão dos lances. Assim, o tempo foi passando e o empate insistiu em permanecer no marcador até o fim do tempo regulamentar.