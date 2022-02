Coluna: Se prazo de filiação encerrasse hoje, ordem de Bolsonaro é que Márcia Bittar esteja no PL

Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal (PL) já está ciente de que no Acre, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem uma candidatura prioritária, e essa candidatura atende pelo nome de Márcia Bittar. Uma reunião entre o Valdemar, Jair e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) discutiu a questão.

Informações que chegam de Brasília é que a petição do senador Marcio Bittar (UB-AC), que prefere Márcia no União Brasil, não foi aceita com bons olhos pelo presidente da República. O motivo? Bolsonaro vislumbra um palanque gordo no Estado. Com Márcia Bittar no PL, a sigla se junta a um pomposo número de partidos que já apoia a professora para o Senado, e Gladson Cameli para o Governo.

Conduzindo o partido, Márcia poderia, também, melhorar a performance da sigla – já que, hoje, recebe o Presidente da República. À frente do Solidariedade, entre 2017 e 2018, foi a responsável por ampliar a expressividade do partido que elegeu a deputada federal Vanda Milani e marcou presença nos municípios. Fez o dever de casa – e teria a mesma missão no PL.

A última reunião não foi um veredito. O grupo tem até o início de abril para decidir o destino de Márcia. Mas a negativa de Bolsonaro diz muita coisa.

Não esquecer

Existe um terceiro interessado nessa articulação envolvendo o PL. Falei sobre isso na coluna anterior. Informação importante.

Para onde Bolsonaro quiser

Procurada, Márcia Bittar disse que, se pudesse escolher, iria para o União Brasil – partido que, aliás, vai ter uma excelente verba para trabalhar seus quadros. “Mas sempre disse: vou para onde Bolsonaro quiser”.

Nas mãos do presidente

Senador Marcio Bittar, a este humilde jornalista, também disse que expressou sua vontade e que nada mais há a fazer, a não ser aguardar. “Eu e Márcia estávamos trabalhando para ela vir para o União Brasil, mas essa é uma decisão do presidente. Deixa eles resolverem”.

Irmãos Rocha

Com os últimos desdobramentos envolvendo o PL, muita gente deve estar se perguntando: para onde iriam os irmãos Wherles Rocha, vice-governador do Acre, e Mara Rocha, deputada federal? Pois existe um plano B em mente. E esse plano atende pelo nome de Patriotas.

Emerson Jarude

A página Desacreditados, uma das mais populares do Acre com cerca de 80 mil seguidores, fez uma enquete para saber a preferência de seus seguidores para o Governo do Acre. Com um total de 6.451 votos, o vereador Emerson Jarude surpreendeu ao aparecer com 17,978% dos votos. Gladson aparece na liderança com 49,151% e Jorge Viana com 25,042%. Petecão apareceu com 7,827%.

Emerson Jarude²

Desde que colocou o nome para jogo, o vereador tem andado e até participou de agenda com o deputado federal Flaviano Melo. Jarude é uma opção alternativa aos nomes já conhecidos, pode oxigenar o quadro e tem agradado os ‘cabeças brancas’.

Cidadania

O Cidadania aprovou, na tarde deste sábado (19) a construção de uma federação com o PSDB nas eleições de 2022. No Acre, o professor David Hall, presidente da sigla e pré-candidato ao Governo, diz que seu nome na disputa majoritária está mantido.

Cidadania²

Com a aprovação, a pré-candidatura do senador Alessandro Vieira (SE) estaria estancada. Será que o Cidadania vai apoiar o rejeitado Dória, pré-candidato pelo PSDB? Tem gente que acredita que tudo pode acontecer.

PSDB

Consultado, o presidente do PSDB-AC, Manoel Pedro, disse que, por enquanto, acompanha as conversas, que só acontecem a nível federal: “Acompanho uma tratativa bastante avançada entre PSDB e Cidadania. Assim como está em curso uma aproximação [entre] PSDB e MDB”.

Horário de votação

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC) continua na sua ferrenha luta contra unificação dos horários de inicio e encerramento da votação ao horário oficial de Brasília. A resolução, de nº 23.669 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi aprovada em dezembro. Em novo material veiculado na TV Senado, Petecão disse que a decisão ‘não considerou a realidade do Acre’ e pediu a suspensão do trecho que estabelece a mudança. O material trouxe opiniões divididas.

PSD

Falando em Petecão, a filiação de Eduardo Leite, e sua disputa pela presidência da República pelo PSD, é dada como certa. O senador acreano prefere assim. Não quer ir nem com Lula e nem com Bolsonaro no primeiro turno.

Petecão

O senador sugeriu expulsão de Gladson Cameli do Progressistas, mas não apresentou base concretas. Disse que, em 2020, Cameli apoiou Socorro Neri – ele saiu do partido. E, em 2022, ele estaria flertando com partidos. E quem não está? Gladson precisa de apoio das legendas, assim como Petecão. O senador vai sugerir sua própria expulsão também?

Rápida passagem

Essa coluna especial no fim de semana foi somente para trazer algumas rápidas informações. Na segunda-feira, estou de volta. Tem um racha entre figuras importantes do Estado, reunião de portas fechadas entre duas grandes lideranças, uma confirmação de pré-candidatura à Câmara Federal e mais. Você confere nas primeiras horas de segunda-feira (21). Até lá!