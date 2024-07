Luís Roberto Barroso, ministro do STF, chega ao Acre na próxima semana; veja detalhes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, desembarca em Rio Branco, no Acre, na próxima quarta-feira (24), para cumprir agendas no Tribunal de Justiça do Estado e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A informação foi revelada com exclusividade ao ContilNet. O ministro tem uma agenda extensa na capital, que começa logo nas primeiras horas da quarta-feira e se estende até a tarde.

A última vez que Barroso esteve no Acre foi em 2021, quando participou da inauguração da nova sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE).

A assessoria do Tribunal de Justiça do Acre informou que divulgará mais detalhes sobre a agenda do ministro na próxima segunda-feira (22).