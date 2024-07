Jovem viaja milhares de quilômetros para conhecer família do namorado no Acre e viraliza na internet

Após cinco anos de namoro, a brasiliense Júlia Silveira decidiu encarar uma distância de mulheres de quilômetros para conhecer a família do namorado Golbery Paiva, que mora no interior do Acre. Os dois se conheceram enquanto faziam o ensino médio, em Fortaleza e começaram a namorar já na faculdade.

O percurso entre Fortaleza e o município de Sena Madureira durou horas e o vídeo que mostra a chegada dela no Acre viralizou nas redes sociais e atingiu mais de 10 mil curtidas.

Ao ContilNet, Júlia disse que se apaixonou pelo estado e falou ainda sobre os planos de morar um tempo no Acre.

“Passamos uma semana mas temos planos de ir morar no Acre por um tempo, essa viagem nos despertou uma vontade de viver a vida da Fazenda, levantar um negócio no Agro e também ficar mais perto da familia dele. Por enquanto são planos e estamos nos organizando pra isso”, disse.

Toda a viagem foi registrada em vídeos publicados nas redes sociais. O sucesso foi tanto que ela começou a ganhar milhares de seguidores acreanos.

“Foi incrivel como todos me receberam super bem, inclusive no tiktok, fiz amizades, a galera me deu dicas de culinária, de onde visitar e tava todo mundo engajando. Nesses dias que estava lá, fiz vários videos e quase todos tiveram um alcance incrivel! Em uma semana tive mais de 1.000 seguidores todos do Acre lá no TikTok, foi surreal a receptividade”, completou.

De toda a experiência imersiva na cultura do Acre, Júlia diz que a culinária acreana foi o que fez ela se apaixonar ainda mais pelo estado. “Inclusive nossos amigos amaram acompanhar e conhecer a cultura acreana. As comidas diferentes”.

Acompanhe os vídeos publicados por ela no Acre: