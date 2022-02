Corpo de Bombeiros realiza pedido especial de gêmeas do Acre: tomar banho de piscina

Na manhã desta quarta-feira (23) foi disponibilizado o tanque do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) para realizar o sonho das gêmeas Sarah Katrinny é Sara Kamilly, que nasceram prematuras e com vários problemas respiratórios e deficientes visuais, e tinham o sonho de tomar banho de piscina, mas devido às condições de saúde, não podem entrar na piscina sem auxílio necessário.

A aspirante Katiuce e o Cabo Palú, em nome do CBMAC, ajudaram a tornar esse sonho possível, auxiliando e tomando todos os cuidados para que as gêmeas pudessem ter esse momento especial para elas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas ficaram gratas e Katrinny afirma que gostou de tudo e Kamilly diz ter gostado de ganhar da irmã na competição que teve na piscina. A avó das meninas agradeceu pelas atividades, pois ajudam no desenvolvimento cognitivo delas.