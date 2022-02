Fernanda Souza escancara motivo de sair da Globo, expõe gravidez e vê Thiaguinho com novo amor

Há dois anos Fernanda Souza revelou que não queria viver mais para a mídia. Além disso, desde o ano passado a atriz sumiu das redes sociais, onde não faz nenhuma postagem. Atualmente, a ex de Thiaguinho vive em um sítio no interior de São Paulo.

Desse modo, em uma entrevista recente, ela relatou que decidiu pausar os trabalhos na TV e contou que abriu mão da carreira de atriz, “Não combina mais com minha vida atual”, disse. “Novela tem uma dinâmica que exige bastante. Hoje em dia, prefiro trabalhar em projetos que tenham um tempo mais curto. Esse equilíbrio é o que eu quero entre a vida pessoal e profissional”, completou.

Vale lembrar que recentemente houveram boatos sobre uma possível gravidez da atriz. No entanto, desde sua separação do cantor Thiaguinho, Fernanda Souza não assumiu nenhum relacionamento. Bastante discreta na vida particular, a artista foi perguntada sobre a suposta gestação e colocou um fim nos rumores: “Não!”.

Thiaguinho, ex de Fernanda Souza, aparece com novo affair

Entretanto, diferente da ex, Thiaguinho fez aparições com um novo amor. O pagodeiro não tem o costume de se expor, mas foi flagrado com uma famosa: a ex BBB Carol Peixinho. De acordo com o jornal extra, o supossto casal vive um romance em segredo. Ela gostaria de assumir a relação para a mídia, mas o cantor não pensa nisso. As fontes seriam pessoas próximas.

O ex de Fernanda Souza tem deixado curtidas nas imagens postadas por Carol Peixinho no Instagram, dando ainda mais motivos para que os fãs e a mídia desconfiem de um relacionamento. A especulação é de que os dois estejam juntos desde o final do reality show ‘No Limite’, que Carol Peixinho participou, em maio de 2021.